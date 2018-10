Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola de Loures encerrada devido a greve de trabalhadores não docentes

Trabalhadores manifestam-se contra a falta de pessoal e o "desgaste laboral".

Por Lusa | 11:56

A escola secundária António Carvalho Figueiredo, em Loures, está esta quinta-feira encerrada devido à greve dos trabalhadores não docentes, que se manifestam contra a falta de pessoal e o "desgaste laboral".



Neste estabelecimento de ensino, situado na cidade de Loures, distrito de Lisboa, estão atualmente ao serviço 16 trabalhadores não docentes para um universo de 1300 alunos, segundo explicou à agência Lusa Francelina Pereira, do Sindicato em Funções Públicas.



"Estamos a falar de uma escola secundária muito grande e que se encontra numa situação gritante. Estamos no início do ano letivo e o desgaste já é muito grande. Os trabalhadores já não aguentam esta situação", apontou.



A sindicalista referiu que dos 1300 alunos que estudam nesta escola, 55 têm necessidades educativas especiais, sendo que desses quatro têm necessidade de um acompanhamento permanente.



"É uma situação insustentável. A escola tem 20 assistentes operacionais, mas só 16 estão ao serviço e quatro preparam-se para se reformar. Isto não pode continuar", insistiu.



Junto ao portão de entrada do estabelecimento escolar concentraram-se funcionários, professores, alunos e alguns encarregados de educação.



No entanto, Francelina Pereira lamentou que ninguém da direção da escola se tenha dirigido ao local onde decorria o protesto para "manifestar a sua solidariedade".



A Lusa contactou a direção da escola e o Ministério da Educação para obter um esclarecimento, mas não obteve resposta até ao momento.