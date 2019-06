Esconde cocaína na bagagem no Aeroporto de Lisboa

Um homem, de 26 anos, estrangeiro, foi detido pela Polícia Judiciária, no Aeroporto de Lisboa, por tráfico de droga.O suspeito vinha da América do Sul e transportava a droga por via aérea. A cocaína estava dissimulada em artigos de vestuário, como calças, que trazia na bagagem. A quantidade de droga apreendida seria suficiente para a composição de, pelo menos, 54 mil doses individuais, caso chegasse ao mercado.O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial e encontra-se em prisão preventiva. A Polícia Judiciária mantém a investigação a este caso em aberto.