Escritor fantasma de Sócrates vai avaliar candidatos a magistrados

Domingos Soares Farinho está a ser investigado pelo Ministério Público pelos crimes de peculato e falsificação de documentos.

Domingos Soares Farinho foi investigado no âmbito da Operação Marquês por suspeitas de ter recebido 100 mil euros, através de uma sociedade de Rui Mão de Ferro, para redigir a tese de José Sócrates. Também a sua mulher, a advogada Jane Kirkby, recebeu montantes com a mesma origem. Ambos foram ouvidos como testemunhas na Operação Marquês. Aquando do despacho de acusação, o Ministério Público ordenou a extracção de certidão sobre esta matéria para investigar crimes de peculato (utilização de meios públicos para fins privados) e falsificação de documentos.



Investigado por peculato e falsificação de documentos, por suspeitas de ter sido o verdadeiro autor da tese de José Sócrates que deu origem ao livro "A Confiança no Mundo", o professor de Direito Domingos Soares Farinho vai integrar o júri das orais aos novos candidatos ao Centro de Estudos Judiciários (CEJ), a escola de magistrados. Foi o próprio diretor do CEJ, João Silva Miguel quem, através do Aviso 5091/2018, fixou a composição do júri para as "