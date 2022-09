Hospital de Santa Marta

O escritor Francisco Moita Flores sofreu um ataque cardíaco este domingo durante uma sessão de autógrafos na Feira do Livro, em Lisboa.Ao que oapurou, foi transportado para odepois de ser estabilizado pelos socorristas do INEM com um desfibrilador.Um visitante da feira, médico cardiologista, prestou de imediato socorro a Moita Flores. Terá sido o mesmo profissional de saúde que realizou o transplante ao coração do cantor Salvador Sobral.