Esfaqueia o namorado da ‘ex’ e é detido a fugir

Paulo Barbosa estava inconformado com o fim da relação que mantinha há vários anos e, quando soube que a ex-mulher tinha um novo namorado, o segurança mostrou-se determinado em terminar com a ligação amorosa.Na terça-feira à tarde, esperou pelo casal à porta da casa onde viviam, em Turiz, Vila Verde, armado com uma faca de cozinha. Atacou o companheiro da ‘ex’ com pelo menos sete golpes, um dos quais atingiu o coração, deixando Arlindo Gonçalves, de 47 anos, às portas da morte.O agressor, de 50 anos, fugiu e preparava-se para escapar à Justiça, quando foi detido pela Polícia Judiciária de Braga, cerca das 03h00 de quarta-feira, à porta de casa, em Vila Verde. Levava dois sacos com roupas. Não contava com a presença dos inspetores e não teve tempo de reagir. Esta quarta-feira de manhã, aceitou participar numa reconstituição do crime com a PJ. Contou que estava cego de ciúmes, uma vez que ainda manteria uma relação próxima com a ex-companheira.O segurança, que tem dois filhos de uma anterior relação, foi esta quarta-feira presente a primeiro interrogatório, no Tribunal de Braga, indiciado por um crime de homicídio qualificado na forma tentada. Ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.A vítima, Arlindo Gonçalves, está a lutar pela vida nos Cuidados Intensivos do Hospital S. João, no Porto, para onde foi transferido após uma cirurgia de urgência no Hospital de Braga.