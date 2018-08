Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueou o pai em casa de familiares

O agressor, de 37 anos, sofre de esquizofrenia.

Por M.F. | 10:02

Um homem, de 60 anos, reformado, foi esfaqueado sexta-feira pelo próprio filho e ficou com ferimentos graves num braço. Foi hospitalizado, mas não corre risco de vida.



As agressões ocorreram em casa de um familiar onde pai e filho estavam de férias, na rua Carlos Seixas, em Coimbra.



Ao que o CM apurou, o agressor, de 37 anos, que sofre de esquizofrenia, foi identificado pela PSP, que o acompanhou ao serviço de psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.



Dali foi transferido para uma unidade hospitalar da sua área de residência, em Lisboa.



A situação provocou alguma curiosidade no bairro tendo em conta a quantidade de meios de socorro que foram ao local: PJ, PSP e INEM.