Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esfaqueado em Abrantes

Vítima ainda pediu socorro aos Bombeiros, mas acabou por morrer no local.

23:43

Um homem morreu, esta quinta-feira, esfaqueado em Abrantes.



Segundo apurou o Correio da Manhã junto de fonte dos bombeiros locais, a vítima ainda terá pedido ajuda, mas acabou por morrer no local.



O alerta foi dado às 21h50 desta quinta-feira. Fonte do CDOS de Santarém adiantou que o crime aconteceu numa residência.



No local estiveram os Bombeiros de Abrantes, assim como a VMER do hospital local e a PSP.



Em atualização