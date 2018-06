Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espancam polícia à frente das filhas

Quatro agressores, entre os 18 e os 22 anos, identificados.

Por Sara G. Carrilho e João Carlos Rodrigues | 01:30

Um agente da PSP, de 34 anos, estava de folga com as duas filhas menores num jardim em Vila Franca de Xira, no sábado à tarde, quando viu um grupo a espancar um jovem. Correu a tentar parar o ataque, mas, mesmo depois de se ter identificado como polícia, os quatro agressores largaram a vítima e agarraram no agente agredindo-o barbaramente. Foram todos identificados.



Tudo aconteceu pelas 16h30, no parque Constantino Palha. O agente da PSP foi agredido com socos e até pedras pelos quatro jovens, entre os 18 e os 22 anos. Após o violento ataque, os agressores fugiram do local do crime.



Foram acionados reforços policiais e, quando chegaram ao local, o agente fez uma descrição dos suspeitos. Três foram intercetados pouco depois e um quarto horas mais tarde.



Foram todos identificados pela PSP. O agente foi assistido no hospital de Vila Franca de Xira e depois transferido para o Hospital de São José, Lisboa. Um corte profundo e uma fratura na zona do olho estão entre os ferimentos mais graves sofridos pelo agente, membro das Equipas de Intervenção Rápida da Divisão de Vila Franca. Teve de ser alvo de uma cirurgia e está de baixa, a recuperar.



Segundo fontes policiais, os agressores pertencerão aos Recortadores de Vila Franca de Xira, que enfrentam touros na arena apenas com o corpo.



A empresa a que pertencem garantiu esta segunda-feira em comunicado que o grupo nada teve a ver com as agressões e que um dos elementos até ajudou o agente da PSP agredido.