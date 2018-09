Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Especialista analisa a entrevista da filha homicida do Montijo à CMTV

Rui Mergulhão Mendes revela as hesitações, as incongruências, e as mentiras de Diana, homicida da mãe professora.

19:22

A voz falha, os olhos desviam-se para o chão; nem o rosto nem o discurso mostram sinal da emoção que uma filha a passar pelo trauma do desaparecimento da mãe desaparecer deveria exibir. Rui Mergulhão Mendes, especialista em deteção de mentiras, analisou para a CMTV a entrevista que Diana Fialho deu à CMTV quando se julgava que a mãe, Amélia Fialho, tinha desaparecido.



No dia seguinte, Diana e o marido foram detidos e confessaram que foram eles que mataram a professora do Montijo. Rui Mergulhão Mendes analisa ao pormenor a expressão e o discurso da suspeita e descobre muitos sinais de incoerência e mentira.



"Ao nível psicológico, quando estamos sobre stress, isso nota-se na voz. O cortisol, chamada a hormona do stress faz-nos secar a boca. Aquele movimento inconsciente da língua a passar pela boca é um ponto de interesse e faria desconfiar", diz o especialista.



Rui Mergulhão Mendes descortina na entrevista a ausência de emoções, quer na voz, quer na expressão.



"Podemos tentar esconder os nossos estados emocionais, mas estes revelam-se sempre, nem que seja numa micro-expressão de menos de um segundo", acrescenta o especialista em reconhecimento forense do discurso. O distanciamento de Diana, que tratou quase sempre a mãe como "ela", é também um dos sinais que evidenciam a mentira.