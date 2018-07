Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esquadras sem carros-patrulha

Dezenas de viaturas estão avariadas à espera de reparação na Grande Lisboa.

Por João Tavares | 08:14

Carros com grande quilometragem, muitos deles batidos, com avarias diversas, a precisarem de peças, alguns dos quais até mesmo de pneus. São dezenas as viaturas da PSP de Lisboa que esperam pelo desbloqueio de verbas para que possam ir a uma oficina de modo a ficarem, novamente, operacionais para as patrulhas.



Neste momento estão paradas, desfalcando diversas zonas da capital de carros necessários para responder às ocorrências. Confrontada pelo CM, a PSP não quis comentar esta realidade.



A zona da 3ª Divisão tem várias esquadras sem qualquer carro operacional atualmente - Carnide, Benfica, Serafina, Telheiras e Bairro da Boavista. E muitos dos que ainda circulam, noutras esquadras, apresentam diversas anomalias, conforme foi denunciado ao CM.



Em Sintra, a divisão tinha, ao dia de terça-feira, apenas duas das viaturas operacionais - uma em Queluz e outra em Mem Martins - para responder a esta vasta área. Em Cascais, as esquadras da Parede e Carcavelos também estão sem viaturas.



Uma insuficiência de meios que obriga a uma enorme ginástica: esquadras equipadas emprestam viaturas a outras, patrulhas da PSP têm de abranger uma área muito maior, e há também um reforço com patrulhas apeadas.



Mário Andrade, do Sindicato dos Profissionais de Polícia, diz que esta realidade "coloca em causa a operacionalidade da PSP, com demora na chegada às ocorrências". Recorda que a tutela prometeu no ano passado 200 viaturas à PSP e apela ao "investimento contínuo", não em anos eleitorais.