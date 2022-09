Homem de 34 anos confessou ter raptado, violado e roubado uma jovem, de 25 anos, em setembro do ano passado, no Porto. No Tribunal de São João Novo, onde esteve a ser julgado, Cardoso pediu desculpas à vítima e à sua família.



Mas, esta segunda-feira, o arguido foi mesmo condenado a uma pena de sete anos de prisão por um crime de rapto, um de roubo e três de violação.









