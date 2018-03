Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estádio Algarve acolhe estrelas do Super Bowl

Marshawn Lynch é a maior estrela do evento que vai decorrer no fim de semana.

Por Tiago Griff | 08:44

O projeto da organização sem fins lucrativos American Football Without Barriers vai trazer ao Estádio Algarve 14 jogadores da National Football League (NFL), a principal liga de futebol americano do Mundo. Marshawn Lynch, ‘running back’ dos norte-americanos Oakland Raiders, equipa do estado da Califórnia, é a estrela máxima da comitiva que vai participar num ‘training camp’, no sábado e domingo, dias 10 e 11.



Lynch, de 31 anos, conhecido como ‘beast mode’ devido à velocidade e à capacidade de fintar os defesas em campo, é o grande destaque, depois de ter ganho a final do Super Bowl, em 2014, com os Seattle Seahawks.



Vai ter a companhia de mais 13 atletas: Kevin Hogan (Cleveland Browns), Johnson Bademosi (New England Patriots), Xavier Grimble (Pittsburg Steelers), Roosevelt Nix (Pittsburg Steelers), Breno Giacomini (Houston Texans), Ben Garland (Atlanta Falcons), Barkevious Mingo (Indianapolis Colts), Jabaal Sheard (Indianapolis Colts), Chris Milton (Indianapolis Colts), Matthias Farley (Indianapolis Colts), DeAngelo Williams (Pro Bowl Running Back), Gary Barnidge (Pro Bowl Tigh End) e Erik Lorig (sete anos de NFL). Os jogadores vão participar no ‘trainning camp’ e falar sobre o futebol americano.



Para além de participarem neste evento, é esperada a presença de algumas da estrelas no Refúgio Aboim Ascensão, em Faro, onde vão visitar as crianças da instituição.



Durante esta semana está ainda prevista a visita a outras instituições de solidariedade social. A iniciativa é organizada em parceria com a equipa de futebol americano da região, os Algarve Sharks.