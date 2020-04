Cerca de 30 jovens apanhados a consumir bebidas alcoólicas em rua do Cacém

Três pessoas foram detidas no domingo no Cacém, no concelho de Sintra, pelo crime de desobediência às medidas impostas pelo estado de emergência, decretado devido ao surto da covid-19, divulgou esta terça-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) refere que os detidos são dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 20 e os 26 anos.

"Pelas 19h00, os polícias depararam-se com uma festa na via pública, com cerca de 30 jovens em ajuntamento, em situação de desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário e a consumir bebidas alcoólicas, tendo sido possível identificar e notificar cinco deles para que se deslocassem para o seu domicílio", explica a PSP.

Contudo, acrescenta a nota, horas mais tarde, "os mesmos polícias foram novamente acionados para uma ocorrência, da mesma índole e com o mesmo grupo de jovens, mas noutra localização".

"Com a chegada da PSP os jovens lograram fuga, tendo sido possível intercetar um dos mesmos, que já tinha sido notificado na festa das 19:00, pelo que foi detido por desobediência ao abrigo do previsto no estado de emergência", apontam.

A PSP viria a deparar-se, na mesma noite, com "outra festa a decorrer na via pública", na qual foi possível deter outro dos suspeitos que tinha participado nos ajuntamentos anteriores.

"Os polícias verificaram que se tratava do mesmo grupo de jovens das duas situações anteriores, sendo que desta vez, para além de se colocarem em fuga, ainda arremessaram pedras da calçada contra os polícias, sendo possível intercetar e deter outro suspeito por tentativa de agressão aos polícias", adianta a PSP.

A terceira detenção aconteceu na madrugada de segunda-feira, quando a PSP foi chamada devido a queixas de ruído na via pública.

"Nesta terceira ocorrência, procedeu-se à detenção de uma mulher pelo crime de desobediência, uma vez que a mesma, para além de ter sido notificada na primeira festa às 19h00 do dia anterior, também se encontrava na segunda ocorrência referente ao apedrejamento dos polícias", conclui a nota.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).