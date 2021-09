São dois irmãos iraquianos e viviam em Portugal desde 2017. Entraram na Europa dois anos antes, pela Grécia, e já no nosso país ganharam o estatuto de refugiados.Ainda pediram asilo: a um deles foi negado, ao outro estava em discussão a obtenção do privilégio. Enquanto isso recebiam apoio - tinham casa paga pelo Estado e usufruíam de uma pensão para se integrarem no nosso país.