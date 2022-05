A presidente do júri do concurso público de venda do navio ‘Atlântida’ considera que os Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), então uma empresa do Estado, não estavam obrigados a vender o barco à Mystic Cruises, de Mário Ferreira, por a empresa vencedora ter desaparecido após ser notificada da vitória.









