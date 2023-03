"Estava ao telemóvel e nem viu o camião": Mulher morre atropelada a 100 metros da passadeira

Uma mulher, de 72 anos, morreu esta quarta-feira após ter sido colhida por um camião na Avenida da Boavista, no Porto. O atropelamento ocorreu a menos de 100 metros de uma passadeira e na altura em que testemunhas dizem que o semáforo estava verde para os automobilistas. A PSP está a investigar o caso.





“Ela estava ao telemóvel e nem viu o camião. As pessoas arriscam muito nesta zona apesar de existirem passadeiras”, contou uma testemunha. O corpo de Palmira Mota ficou por baixo do camião. Os trabalhos para o remover do local foram demorados.