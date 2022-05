A advogada de João rendeiro falou com o Correio da Manhã e relatou uma mudança de comportamento de João Rendeiro na cadeia de alta segurança de Westville, em Durban, na África do Sul, onde o ex-banqueiro estava em prisão preventiva a aguardar decisão sobre o processo de extradição para Portugal.

June Marks conta ao CM, emocionada que "João Rendeiro estava com um comportamento errático nos últimos dias". A advogada realça, no entanto, que no último encontro que teve com Rendeiro este mostrou-se "animado" e confiante numa decisão favorável.





Já os guardas da cadeia de Westville relataram à advogada um comportamento estranho do ex-banqueiro, que se apresentaria mais desanimado e mostrava-se cansado da vida na prisão, onde partilhava uma cela muito pequena com dezenas de outros reclusos.

Rendeiro tinha assistido a várias derrotas da sua defesa em tribunal na África do Sul e iria estar presente numa nova sessão para decidir a extradição esta sexta-feira. A sessão que iria decorrer esta sexta-feira tinha sido antecipada.

A decisão final sobre se Rendeiro seria ou não extraditado para Portugal ocorreria em junho.