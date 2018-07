Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrada da Beira cortada devido a deslizamento de terras em Miranda do Corvo

Alerta foi dado às 16h07 e no local estiveram 23 operacionais.

18:32

A estrada nacional (EN) 17, conhecida como Estrada da Beira, está cortada ao trânsito junto à povoação de Segade, Miranda do Corvo, desde as 16:40 deste domingo devido a deslizamentos de terras, informou a GNR.



Segundo fonte da GNR de Coimbra, a interrupção de trânsito ficou a dever-se a "deslizamentos de terras, desmoronamento de barreiras e alguns lençóis de água" que ocorreram aparentemente devido à chuva que caiu nas últimas horas.



O trânsito no local está a ser desviado pela povoação do Cabouco, em direção a Semide, regressando depois à EN 17, adiantou a fonte.



Outra ocorrência registada pelas autoridades na tarde de hoje, uma colisão que envolveu cinco viaturas e provocou sete feridos ligeiros, no Itinerário Principal 3 (IP3), no sentido Viseu-Coimbra, na chamada descida do Botão, levou igualmente ao corte daquela via, entretanto já reaberta ao trânsito, para retirada das viaturas acidentadas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O alerta foi dado às 16:07 e no local estiveram 23 operacionais e 10 viaturas meios das corporações de bombeiros de Penacova, Brasfemes, Pampilhosa e Mortágua e a GNR, que tomou conta da ocorrência.