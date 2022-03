Convencido de que Lucília Brandão tinha um novo namorado, Leandro Cassemiro Santos decidiu que tinha que o matar. Na sexta-feira à tarde faltou ao trabalho e foi até à casa da ex-companheira, em Jolda, Arcos de Valdevez, munido com duas facas com lâminas de 20 centímetros. Entrou pelas traseiras para não ser apanhado na câmara de videovigilância da entrada principal da casa e surpreendeu a mulher, de 56 anos, no pátio.