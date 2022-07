O Ministério Público de Lisboa deduziu acusação contra um estudante de 21 anos que se fez passar por rapariga nas redes sociais da internet e abusou de uma menina, de 11 anos.





De acordo com a acusação, começou por enviar à vítima fotos de jovens nuas e pediu-lhe iguais dela própria. Esta enviou três e o homem ameaçou-a para enviar mais, nua com uma amiga, caso contrário iria expor na internet as fotos anteriores.