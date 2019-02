Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Eu não tenho bens nem recebo salário”, diz empresário acusado de tentar matar a mulher

Carlos Pinto começa a ser julgado dia 14 em Pontevedra, Galiza, pela tentativa de homicídio.

Por Manuel Jorge Bento | 08:42

Carlos Inácio Pinto, o empresário acusado de tentar matar a mulher num quarto de hotel, em Vigo, apresentou-se esta quarta-feira perante o Tribunal de Santo Tirso - onde está a ser julgado por fraude fiscal qualificada - como "separado de facto".



Disse que "está em curso o divórcio" de Eliza, a ex-mulher agredida. "Eu não tenho bens nem recebo salário", assegura.



Recolheu à cadeia de Custoias, Matosinhos, e deverá ser entregue a Espanha dentro de dias. Começa a ser julgado dia 14 em Pontevedra, Galiza, pela tentativa de homicídio.



O arguido ficou em silêncio no início do julgamento de fraude, no qual está acusado de ter emitido faturas, por uma empresa que detinha em Viseu, de fornecimentos não prestados a outra firma, do Grande Porto, permitindo uma vantagem de 58 mil euros em impostos que não foram pagos.



Dois inspetores tributários confirmaram que "não havia mercadorias transacionadas" ou guias de transporte, ainda que tivessem sido feitos pagamentos.



O Ministério Público considera provado que algumas faturas "eram fraudulentas". A sentença está marcada para dia 12 - dois dias antes do julgamento em Espanha.