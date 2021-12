"Eu sou o passageiro": O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, descartou responsabilidades após o seu motorista ser acusado de homicídio por negligência do acidente que matou um trabalhor na A6. Eduardo Cabrita seguia dentro do carro no momento do acidente.Eduardo Cabrita avançou que este "é o estado de direito a funcionar. As condições de um atravessamento de via da A6 têm de ser esclarecidas". "Ninguém está acima da lei", acrescentou.O motorista do carro onde seguia o ministro da Administração Interna e que atropelou mortalmente um trabalhador na A6 foi acusado de homicídio por negligência, segundo despacho de acusação do Ministério Público divulgado esta sexta-feira.

"O Ministério Público deduziu acusação, requerendo o julgamento por tribunal singular, contra um arguido, o condutor do veículo automóvel interveniente num acidente de viação ocorrido na A6, no dia 18 de junho de 2021, imputando-lhe a prática, em concurso, de um crime de homicídio por negligência e de duas contraordenações", refere uma nota publicada no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.