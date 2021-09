O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), foi condenado em três processos diferentes, relacionados com o banco, a penas de dez, cinco e três anos de prisão que, com a fuga, não se apresentará para cumprir.



O banqueiro João Rendeiro terá fugido da Europa para não cumprir as penas a que foi condenado em três processos, relacionados com o caso BPP.A notícia é avançada pela TVI, que adianta que o antigo banqueiro informou a justiça que iria passar alguns dias a Londres, no verão, tendo no entretanto saído de Inglaterra com destino a um país fora da Europa.A pena de cinco anos de prisão, por crimes cometidos na gestão do BPP já transitou em julgado. As outras estão em fase de recurso e quanto á pena maior, de dez anos de cadeia, a medida de revisão seria revista esta sexta-feira para prisão preventiva. Já não veio a tempo de apreender o passaporte de Rendeiro, que conseguiu escapar para outro país que, calcula-se, não tenha acordo de extradição para Portugal por crimes financeiros.