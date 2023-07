Alexandre Fonseca, ex-CEO da Altice, recebeu “vantagens indevidas” enquanto exercia as funções de presidente executivo do grupo Altice Portugal. Quem o diz é Rosário Teixeira, procurador do Ministério Público, que vai mais longe: foram vários os pagamentos feitos ao, até segunda-feira, CEO da Altice, a partir da esfera pessoal e empresarial de Hernâni Antunes.









