Ex-fuzileiro João Paulino vai contar furto e farsa de Tancos

O ex-fuzileiro João Paulino, em prisão preventiva na cadeia de Lisboa desde setembro de 2018 por ter liderado o assalto aos paióis nacionais de material de guerra, em Tancos, na madrugada de 28 de junho de 2017, está disponível para contar à Justiça a sua participação nesta ação, bem como os contactos que manteve com responsáveis da PJ Militar e da GNR na farsa que conduziu à recuperação do material furtado.Carlos Melo Alves, advogado de Paulino que era gerente de um bar em Ansião quando foi preso, confirmou aoque espera pela acusação do Ministério Público – que deverá surgir no início de setembro – para requerer a abertura de instrução. E será nessa fase processual, ou já em julgamento (caso seja pronunciado para tal), que João Paulino irá falar.Quando foi chamado ao DCIAP, em Lisboa, a 17 de maio, o antigo fuzileiro ficou em silêncio. Melo Alves alega que o seu cliente espera pela acusação e pelas provas que nela virão. Quando o documento finalmente surgir, João Paulino deverá assumir uma postura colaborativa com a Justiça. "A ideia é contar a verdade dele. Depois serão os juízes a analisar", explicou Melo Alves.Recorde-se que João Paulino – depois de ter liderado um grupo de 7 assaltantes que levou cerca de 300 kg de material militar das bases de Tancos – ocultou o material na herdade da avó. Parte das armas viriam a ser recuperadas, numa farsa que contou com a intervenção de operacionais da PJM e da GNR.João Paulino cumpre a prisão preventiva na Ala F da cadeia de Lisboa, onde tem uma cela só para ele. É considerado um recluso calmo, que não se mete em problemas.O único percalço dos 9 meses de vida prisional de João Paulino ocorreu no fim de abril. Como o CM noticiou na altura, o alegado cérebro dos furtos de Tancos foi apanhado com um telemóvel na cela.O Ministério Público ordenou a junção dos processos que investigam o furto do material de guerra de Tancos e a farsa na recuperação de parte deste material. Ao todo, já foram constituídos 21 arguidos. O mais recente é o tenente-coronel Luís Sequeira, da GNR.