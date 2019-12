Ex-governante obrigado a explicar financiamento do TGV

Sérgio Monteiro, ex-secretário de Estado das Infraestruturas no governo de Passos Coelho, foi esta quarta-feira interrogado pelo juiz Ivo Rosa, na instrução do processo Marquês. O magistrado exigiu saber qual foi o papel do antigo governante na operação de financiamento do negócio do TGV.Sérgio Monteiro interveio na garantia bancária que foi prestada pelo Caixa BI no concurso para a concessão da ligação ferroviária de alta velocidade entre Poceirão e Caia. A obra não chegou a avançar depois do veto do Tribunal de Contas. O ex-secretário de Estado não quis prestar declarações aos jornalistas.O Ministério Público sustenta que Sócrates terá favorecido o Grupo Lena na adjudicação deste contrato.