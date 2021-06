Ex-inspetor da PJ Dias Santos vai recorrer de condenação a seis anos de prisão

O ex-inspetor da PJ Carlos Dias Santos, condenado hoje a seis anos de prisão por adesão a associação criminosa, vai recorrer da sentença e confessou ter ficado surpreendido com a decisão condenatória.

No final da sessão de julgamento, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o advogado de Carlos Dias Santos destacou o facto de o ex-coordenador da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Droga (UNCTE/PJ), atualmente reformado, ter sido absolvido de tráfico de droga agravado e corrupção com vista ao tráfico e corrupção passiva para prática de ato ilícito, ressalvando ainda que há dois meses o tribunal tinha um entendimento diferente em relação ao crime por que foi condenado.

"O tribunal foi muito claro ao dizer que há dois meses tinha um entendimento diferente e que se o mantivesse o senhor coordenador tinha sido absolvido. Agora tem um entendimento diferente, quiçá diferente de toda a jurisprudência e doutrina. Estão a ver as dúvidas quanto às circunstâncias de poder ser condenado", disse o advogado, Carlos Melo Alves, a jornalistas, ressalvando que o entendimento do tribunal "é muito discutível" e que não é defendido pelos professores de direito.