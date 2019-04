Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-juiz da Feira vai ser julgado por alegada condução sob efeito de álcool

Arguido está pronunciado por três de quatro crimes que constavam da acusação do Ministério Público.

09:16

O ex-juiz António Alberto Pinho vai ser julgado por alegadamente conduzir alcoolizado e fugir do local onde sofreu um acidente.



O arguido está pronunciado por três de quatro crimes que constavam da acusação do Ministério Público, nomeadamente condução perigosa, desobediência e difamação agravada com publicidade.



O caso remonta a 11 de julho de 2015, quando o ex-juiz do Tribunal da Feira invadiu a faixa de rodagem contrária e embateu num carro, em Santa Maria da Feira.



Foi perseguido pela GNR durante 4 km e, quando parou, saiu do carro a cambalear, tendo caído no chão.