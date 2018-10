Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foge à PSP e causa acidente em Viana do Castelo

Jovem de 19 anos, de nacionalidade espanhola, foi detido depois de ter abalroado dois carros.

08:53

Um jovem de 19 anos, de nacionalidade espanhola, foi detido na segunda-feira à noite pela PSP de Viana do Castelo, depois de ter abalroado dois carros numa fuga à polícia.



Não tinha carta de condução. Foi notificado para ir a tribunal.



O incidente aconteceu às 21h15, na avenida Combatentes da Grande Guerra. Uma patrulha da PSP seguiu um carro detetado em "condução irregular".



Quando se apercebeu que estava a ser perseguido, o condutor iniciou a fuga, mas foi embater em dois carros estacionados. Ainda fugiu a pé, com o amigo que seguia no carro, mas foram capturados.