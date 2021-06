Carlos Dias Santos, um histórico do combate à droga da Polícia Judiciária (PJ), foi esta sexta-feira condenado a seis anos de prisão efetiva, no Campus de Justiça, em Lisboa. Para os juízes, o coordenador, agora aposentado, passou pelo menos em duas ocasiões informações ligadas à investigação a operacionais de uma rede de tráfico de droga, com sede na América do Sul. Foi absolvido de trá...