Acácio Carvalho é o ex-proprietário dos terrenos de Cuba, trabalhou na polícia durante mais de 20 anos e não tem dúvidas que o pai de Fernando Valente, Manuel, está envolvido na morte de Mónica Silva, de 33 anos, da Murtosa . “Eles eram capazes disso e de muito mais”, diz o homem de 70 anos. “Durante o negócio, o pai [Manuel] tentou vigarizar-me, não me quis pagar e ainda me ameaçou”, acrescenta. Ao CM conta que conheceu dois funcionários dos Valente, durante uma ida à Murtosa, e que eles lhe contaram que “passavam fome e levavam porrada”, caso não fizessem o que mandavam.





O ex-polícia aponta o dedo ao pai do suspeito, diz que o filho “é um pau mandado do pai”. Será Manuel Valente a apoiar monetariamente os negócios do filho, Fernando Valente, que está preso.