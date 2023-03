Ex-recluso coloca mais de um quilo de haxixe junto a caixotes do lixo na prisão de Vale de Judeus

Um ex-recluso da prisão de Vale de Judeus colocou, esta quinta-feira, 250 gramas de haxixe junto aos caixotes do lixo perto do parque onde param os carros das visitas. No dia seguinte colocou mais 750 gramas daquela droga no mesmo local. As autoridades acreditam que esta não foi a primeira vez que este método foi usado para introduzir droga na cadeia de Vale de Judeus.



Ao que o CM apurou, os guardas prisionais deram conta que se trata de um ex-recluso da prisão que saiu há poucos meses em liberdade condicional. Ainda perseguiram o homem que entrou num carro e conseguiu fugir. O individuo já foi denunciado à GNR. A droga foi descoberta pelos cães da GNR.



"Foi graças ao profissionalismo dos Guardas da cadeia de Vale dos Judeus que se evitou a entrada de droga no estabelecimento profissional", disse Frederico Morais, dirigente do sindicato nacional da guarda prisional, ao Correio da Manhã.