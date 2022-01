Filipe Sousa, 31 anos, ex-sargento do Exército que chefiava rondas ao Paiol de Tancos e atual militar da GNR, que a acusação considerava a ‘toupeira’ que deu início à ideia de João Paulino em atacar o paiol e furtar as armas, foi absolvido pelo Tribunal de Santarém porque alegou “boa-fé” ao ter contado a Paulino - cabecilha do golpe - as fragilidades da segurança dos paióis.