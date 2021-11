Um ex-técnico superior do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Paulo Ventura, foi acusado pelo Ministério Público de 19 crimes (9 deles de corrupção) por ter recebido subornos de empresários no âmbito de processos urbanísticos e de licenciamento agrícola, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.Entre 2012 e 2017 terá recebido ilegitimamente 477 mil euros, duas casas e cinco carros. Só foram arrestados a Paulo Ventura 205 mil euros.