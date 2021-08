Fiscalização a campistas ilegais na Costa Vicentina

Mais de setenta atos ilegais foram detetados numa ação de fiscalização que juntou várias autoridades nos concelhos de Aljezur e Vila do Bispo, inseridos no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.Foram levantados 28 autos de campismo e seis de caravanismo, 33 autos de caravanismo ao abrigo do Código da Estrada e quatro tendas apreendidas.A ação conjunta do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, GNR e Polícia Marítima incidiu em várias praias daqueles concelhos algarvios, no sábado à noite, onde se verificou uma superlotação das mesmas.Estas ocupações ilegais têm vindo a agravar-se nos últimos meses.