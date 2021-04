Terrenos rústicos, mistos, urbanos ou armazéns abandonados. O golpe milionário com a usurpação de dezenas de propriedades no Algarve, alegando usucapião - que tem por base a aquisição de propriedades através da posse de longa duração -, pode ultrapassar os 10 milhões de euros, apurou o CM. Sete pessoas, entre elas um ex-vereador do Bloco de Esquerda de Olhão, João Pereira, um notário e uma agente ...