Francisco J. Marques revela como teve acesso aos emails do Benfica

CM divulga o interrogatório do diretor de comunicação do FC Porto.

22:15

O CM revela, em exclusivo, as declarações de Francisco J. Marques numa primeira fase em que recebeu a chamada "cartilha" do Benfica e onde explica qual a razão de ter contratado Diogo Faria.

Já Diogo Faria, por sua vez, disse em tribunal que ele e Francisco J. Marques foram os únicos a fazer a triagem dos email e foram eles os únicos a ter acesso à informação.

Ao que o CM conseguiu apurar, após vários contactos com a pessoa que enviou os emails, o diretor de comunicação do FC Porto revela ter criado uma nova conta de correio eletrónico.



A verdade é que esta nova conta foi criada no mesmo servidor usado por Rui Pinto, o pirata informático, quando partilhava informação no Football Leaks.