Exército vai pagar custos do funeral da militar que morreu na Póvoa de Varzim

CM apurou primeiro-ministro António Costa já contatou a família para dar as condolências.



O funeral de Ani Dabó vai realizar-se este sábado, dia 03 de dezembro, na Amadora.



As cerimónias fúnebres da militar Ani Dabí iniciaram-se esta sexta-feira e ao que oapurou o Exército irá pagar os custos do funeral. Membros do Exército estiveram presentes no velório da militar e irão acompanhar a família no funeral.