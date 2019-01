Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Existem 191 pedreiras em situação crítica em Portugal

A conclusão é do Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica, elaborado pelo Ministério do Ambiente após a tragédia de Borba. Cinco pessoas morreram.

Por todo o país, existem 191 pedreiras em situação crítica. A conclusão é de um relatório realizado após o deslizamento de terras em Borba, em que morreram cinco pessoas.



O Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica revela que 13% das pedreiras nacionais se encontram nestas condições e que só metade está devidamente licenciada, indica o jornal Expresso.



No levantamento feito pelo Ministério do Ambiente depois do deslizamento de terras, são revelados vários casos em que são necessárias medidas para evitar o "colapso ou o abatimento de estradas" – o que aconteceu em Borba.



No Alentejo, encontram-se 21 unidades em exploração ou abandonadas que precisam de intervenção imediata. Das 28 pedreiras com atividade suspensa ou abandonadas e em estado crítico, 17 ficam na mesma província.



No dia 15 de janeiro, João Pedro Matos Fernandes já tinha assinalado que a pedreira de Monchique ia ser incluída no Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica.