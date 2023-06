Uma explosão de gás na Rua da Baía do Sado, esta manhã, em Setúbal, provocou uma vítima mortal e dois feridos graves. As vítimas são um adulto e duas crianças, de 17 e 11 anos. Uma das crianças sofreu queimaduras na face e vai ser transportada para a Unidade de Queimados de Coimbra.



No local estão mais de duas dezenas de operacionais. O alerta foi dado às 7h48.