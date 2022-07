Explosão num restaurante do Porto causa dois feridos

Uma explosão num restaurante, na Rua Nova da Alfândega, no Porto, provocou esta quarta-feira de manhã dois feridos ligeiros. O incidente ocorreu pelas 09h30 quando um técnico fazia uma intervenção num aparelho de refrigeração. Houve uma fuga de gás e depois a explosão.





O técnico ficou ferido, bem como uma funcionária do restaurante. Foram levados para o Hospital de Santo António, no Porto. Registaram-se ainda danos no espaço, que irá ficar fechado três dias. Parte do tecto caiu e aparelhos da cozinha foram projetados.