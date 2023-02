Um incêndio deflagrou, na manhã desta quarta-feira, numa fábrica de madeiras, em Sobrosa, Paredes.

No local, a combater as chamas, num dos armazéns da empresa, estão várias corporações do concelho de Paredes – os Bombeiros Voluntários de Paredes, Lordelo, Baltar, Rebordosa e Cete – num total de 30 elementos e 12 viaturas.

O alerta foi dado às 10h07. As chamas estão confinadas numa zona de estofos e produção de cadeiras.

A GNR de Lordelo está no local.