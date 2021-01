Manuel Godinho e filho condenados a dois anos de penas suspensas no processo Face Oculta

Manuel Godinho, principal arguido do processo face oculta, e o filho, João Godinho, foram condenados, esta manhã de quarta-feira, pelo tribunal de Aveiro, a penas de prisão de dois anos suspensas pelo crime de fraude fiscal.No mesmo processo, dois administradores foram condenados, pelo mesmo crime, a penas de prisão de um ano e nove meses suspensas na sua execução.Os arguidos, segundo a acusação do Ministério Público, concretizaram um esquema, em 2010 e 2011, de emissão de faturas que não corresponderam às correspondentes prestações de serviços, na área do transporte de areias, e de transação de máquina. Em causa estava cerca de 330 mil euros que teriam lesado o Estado em sede de IVA e IRC.No entanto, o coletivo de juízes não considerou provado parte dos crimes de que os arguidos estavam acusados. Segundo o tribunal, não ficou provado que a prestação de serviços ou a transação de equipamentos não se tivessem realizado, ficando em causa os valores praticados.A defesa vai ponderar a possibilidade de recurso destas penas.