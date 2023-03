Prometiam curar crianças, adultos e até animais que sofriam de doenças comuns e graves, inclusivamente cancros, com recurso a práticas de medicina alternativa. Nalguns casos, contudo, os doentes morreram. As duas falsas médicas, Ilona Wilding, austríaca, de 66 anos, e Luísa Teixeira, de 39, foram agora detidas em Olhão pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul.









Ver comentários