Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso cliente assalta prostitutas

Com cadastro por sequestro, foi libertado mas paga 10 mil euros de caução.

Por F.V. | 08:32

Abordava as mulheres nos locais conotados com a prostituição, em Guimarães, fingindo ser cliente.



Quanto as atraía a sítios ermos, apontava-lhes uma arma de fogo e forçava as vítimas a entregarem-lhe dinheiro e telemóveis.



Conseguiu assim, ao todo, 460 euros.



A PJ de Braga investigava dois roubos ocorridos em junho e, ontem, anunciou a detenção de um encarregado de construção civil, de 30 anos.



Com cadastro por sequestro, foi libertado mas paga 10 mil euros de caução.