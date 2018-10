Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de guardas causa tensão em Lisboa

Houve atrasos nas visitas aos reclusos. De manhã, os presos recusaram almoçar.

Por M.C. | 09:37

Falta de guardas prisionais no Estabelecimento Prisional de Lisboa terá causado este sábado momentos de tensão, por ter levado a atrasos nas visitas aos reclusos.



De manhã, os presos recusaram almoçar, não quiseram depois regressar às celas e atiraram caixotes do lixo do 3º andar da prisão.



Nas visitas da tarde, que não foram canceladas, a mesma situação verificou-se e a população prisional não quis regressar às celas.