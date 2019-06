Falta de intérprete adia julgamento de Mustafa Kartal

O início do julgamento do empresário turco Mustafa Kartal, antigo proprietário do restaurante ‘O Palácio do Kebab’, marcado para esta quarta-feira, no Campus de Justiça de Lisboa, teve de ser adiado por falta de intérpretes.O caso remonta a 2016, quando um gang violento atacou Mustafa e o restaurante, no Cais do Sodré.Para se defender, utilizou a espátula da carne e atingiu um dos jovens.Está acusado de ofensa à integridade física agravada.O jovem que disparou contra Mustafa está acusado de homicídio tentado.