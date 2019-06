Recusa de WC acaba em batalha campal na zona de Santos em Lisboa

Os três funcionários do Palácio do Kebab, no largo de Santos, Lisboa, queriam fechar. Eram 02h55 de domingo e faltavam 5 minutos para o horário de encerramento. Mas um cliente de 33 anos insistiu em querer usar a casa de banho e ser servido de mais um kebab (especialidade turca de carne). A recusa do restaurante resultou numa batalha campal.Segundo explicou aofonte policial, das agressões - o cliente recebeu entretanto reforços de outros homens - resultaram ferimentos nos três funcionários do Palácio do Kebab, de 45, 30 e 25 anos, naturais do Bangladesh. Tiveram de ser transportados ao hospital após serem atingidos com cadeiras e mesas.Conforme um vídeo da rixa, esta segunda-feira divulgado em primeira mão pela, as agressões tiveram início no restaurante e passaram para a rua, tendo os atacantes utilizado o mobiliário das esplanadas de bares vizinhos. O agressor fugiu mas foi identificado pela PSP, na rua das Janelas Verdes. Está em liberdade.Este restaurante chegou a pertencer a Mustafá Kartal, o imigrante turco que, em 2016, recebeu a simpatia do País após ter enfrentado 20 assaltantes no estabelecimento Palácio do Kebab original, no Cais do Sodré.Já às 05h00 de segunda-feira, num restaurante também em Santos, um homem foi agredido com chapadas e mata-leão (asfixia por trás), após se ter desentendido com um funcionário. Os agressores estavam na fila para serem servidos e fartaram-se de estar à espera devido à reclamação da vítima. Atingiram-na, entraram num carro e e fugiram.