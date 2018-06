Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famalicão recolhe lixo porta a porta e recicla

Cada famalicense recolheu cerca de 53 quilos de resíduos, em 2017, para serem reciclados.

Por Liliana Rodrigues | 08:34

O município de Famalicão continua a apostar na reciclagem e pretende implementar no concelho a recolha seletiva de plástico, papel e vidro porta a porta. O objetivo é aumentar a quantidade de resíduos enviados para reciclagem. A freguesia de Riba de Ave vai servir de ensaio para este projeto-piloto, que inicia já em setembro, em dias da semana e com horários predefinidos.



"Os estudos confirmam que, através do sistema de recolha porta a porta, os cidadãos estão mais recetivos, colaborando mais e responsabilizando-se mais com o ambiente, melhorando a eficiência da reciclagem", adiantou o presidente da autarquia, Paulo Cunha, ontem, Dia Mundial do Ambiente.



Durante o ano passado, cada famalicense recolheu cerca de 53 quilos de resíduos, através dos ecopontos, indicam os dados da Resinorte - entidade responsável pela recolha e tratamento de lixo.



"Nós queremos que as pessoas produzam menos lixo, que cada um de nós reduza a quantidade de lixo que produz mas, acima de tudo, que o lixo que produzimos seja corretamente separado e reciclado", sublinha o autarca, que anunciou ainda outras medidas para reforçar a aposta na reciclagem. Vão ser colocados mais de 150 ecopontos no concelho, que começam a ser distribuídos durante este mês. Cerca de duas dezenas vão ser colocados na cidade e os restantes serão distribuídos pelas freguesias.



O projeto de recolha escola a escola abrange já 93 escolas públicas de Vila Nova de Famalicão.