Família de adepto morto diz que libertação de homicida é "um murro na barriga"

Marco Ficini foi atropelado durante guerra de claques junto ao estádio da Luz.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

"Mais uma dor que vou ter de aguentar". O lamento é de Andrea Ficini – irmão de Marco, o adepto italiano do Sporting que foi morto na madrugada do dérbi entre Benfica e leões em maio de 2017 – à libertação de Luís Pina, o benfiquista acusado de homicídio por atropelamento, numa guerra de claques à porta da Luz. Pina foi solto por excesso de preventiva (dez meses) após a Justiça se ter atrasado a apreciar um pedido de instrução.



"Sinto como se tivesse sido atingido por um murro na barriga. A nossa família sempre preferiu a total privacidade (...). No entanto, não podemos ficar calados após esta notícia que dói bastante. Não esperávamos isto das autoridades judiciais portuguesas, que tinham capturado o assassino, isto depois de ele ter fugido", escreve Andrea.



O irmão de Marco Ficini, um adepto da Fiorentina que tinha amizades com a claque do Sporting, recorda a acusação do Ministério Público, de outubro, após investigação da PJ, com 22 arguidos e critica: "Como é que deixam que o tempo da prisão preventiva terminasse. Porquê? Por respeito ao nosso irmão que foi brutalmente assassinado em Lisboa, o assassino deveria esperar as decisões dos juízes preso".



PORMENORES

"Perigo de fuga"

A família de Marco Ficini diz que "existe o perigo que ele [Luís Pina] fuja, se levarmos em conta o seu comportamento depois do assassinato. Faz com que estejamos com medo". O italiano estava em confrontos entre benfiquistas e sportinguistas.



Sporting: "É escândalo"

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, disse que a "Justiça se está a pôr a jeito" e "resta saber se quem está a pagar a fatura [à defesa]" é o Benfica. "Isto é um escândalo e uma vergonha só verificável em países de terceiro mundo", acusa.